Вольф — о выступлении Ферстаппена в квалификации: мы наложили в штаны

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его пилотам по-настоящему повезло занять первый ряд на стартовой решётке Гран-при Айфеля. Функционер остался впечатлён выступлением в квалификации пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мы наложили в штаны. То, что нам удалось сделать в последней попытке просто невероятное достижение. Тот факт, что мы примем старт с первого ряда стартовой решётки, даже впереди „Ред Булл“, которому мы уступали, просто невероятен. Валттери лучше удалось прогреть шины в такую погоду», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, в квалификации Гран-при Айфеля поул завоевал Валттери Боттас, второе место у лидера чемпионата, напарника финна Льюиса Хэмилтона, третьим стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл».