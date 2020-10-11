«У него же «Ред Булл». Росберг разочарован амбициями Албона

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, отдельно остановившись на пилоте «Ред Булл» Александере Албоне. Немца расстраивает, что тот нацелен только на борьбу за четвёртое место.

«В минувшей квалификации Албон отстал от Ферстаппена на одну секунду. В этот раз отставание составило полсекунды. Даже такой дефицит слишком велик после такого количества этапов. Мне не нравится, что он фокусируется на борьбе за четвёртое место в гонке. Послушайте, у него же «Ред Булл». В гонке может произойти многое. Албон должен нацеливаться на подиум. Ему по силам войти в топ-3», — приводит слова Росберга GPblog.

Напомним, на Гран-при Айфеля Албон примет старт с пятого места, его напарник Макс Ферстаппен — с третьего.