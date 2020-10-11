Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, сравнявшись с рекордом Шумахера, Квят — 15-й

На трассе «Нюрбургринг» завершился Гран-при Айфеля. Её победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 91-ю победу в карьере и сравнявшийся по этому показателю с рекордом семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул гонщик «Рено» Дниэль Риккардо. У «Рено» это первый подиум после возвращения заводской команды в чемпионат.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 15-м, в ходе гонки попав в аварию с Александером Албоном, за что таец получил пятисекундный штраф. Напарник Квята Пьер Гасли стал шестым.



Формула-1. Гран-при Айфеля. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 60 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +4,470

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,613

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +16,070

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +21,905

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +22,766

7. Шарль Леклер («Феррари») — +30,814

8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +32,596

9. Ромен Грожан («Хаас») — +39,081

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +40,035

11. Себастьян Феттель («Феррари») — +40,810

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +41,476

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +49,585

14. Николас Латифи («Уильямс») — +54,449

15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +55,588

16. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

17. Александер Албон («Ред Булл») — не финишировал

18. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал

19. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал

20. Джордж Рассел («Уильямс») — не финишировал.