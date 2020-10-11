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Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, сравнявшись с рекордом Шумахера, Квят — 15-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, сравнявшись с рекордом Шумахера, Квят — 15-й
Авто / Формула-1 0

На трассе «Нюрбургринг» завершился Гран-при Айфеля. Её победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 91-ю победу в карьере и сравнявшийся по этому показателю с рекордом семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул гонщик «Рено» Дниэль Риккардо. У «Рено» это первый подиум после возвращения заводской команды в чемпионат.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 15-м, в ходе гонки попав в аварию с Александером Албоном, за что таец получил пятисекундный штраф. Напарник Квята Пьер Гасли стал шестым.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 60 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +4,470
3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,613
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +16,070
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +21,905
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +22,766
7. Шарль Леклер («Феррари») — +30,814
8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +32,596
9. Ромен Грожан («Хаас») — +39,081
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +40,035
11. Себастьян Феттель («Феррари») — +40,810
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +41,476
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +49,585
14. Николас Латифи («Уильямс») — +54,449
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +55,588
16. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
17. Александер Албон («Ред Булл») — не финишировал
18. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал
19. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал
20. Джордж Рассел («Уильямс») — не финишировал.

Формула-1 2020. Этап 11, Нюрбург, Германия
Гран-при Айфеля. Гонка
11 октября 2020, воскресенье. 15:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:35:49.641
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.470
3
Даниэль Риккардо
Renault Sport F1
+14.613
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