Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Айфеля Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Айфеля на стационарной трассе «Нюрбургринг». Больше всего голосов получил пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг, представляющий Германию. Немец, прямо перед квалификацией заменивший заболевшего канадца Лэнса Стролла, показал в субботу только 20-й результат. Однако в гонке Хюлькенберг отыграл целый ряд позиций и в итоге финишировал восьмым, набрав четыре очка.



На подиум Гран-при Айфеля Формулы-1 поднялись гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккардо из «Рено». Россиянин Даниил Квят закончил гонку 15-м после контакта с Александером Албоном.