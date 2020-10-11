Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса в личном зачёте до 79 очков

На трассе «Нюрбургринг» завершился Гран-при Айфеля. Её победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо.



Даниил Квят в гонке в Нюрбурге не набрал очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 230 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 151 очко

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 147 очков

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 78 очков

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 68 очков

6. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков

7. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка

8. Шарль Леклер («Феррари») — 63 очка

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 очка

11. Карлос Сайнс («Макларен») — 51 очко

12. Эстебан Окон («Рено») — 36 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17 очков

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка

18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка — 1 очко

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 391 очко

2. «Ред Булл» — 211 очков

3. «Рейсинг Пойнт» — 120 очков

4. «Макларен» — 116 очков

5. «Рено» — 113 очков

6. «Феррари» — 80 очков

7. «Альфа Таури» — 67 очков

8. «Альфа Ромео» — 5 очков

9. «Хаас» — 3 очка

10. «Уильямс» — 0 очков.