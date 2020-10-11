Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса в личном зачёте до 79 очков

На трассе «Нюрбургринг» завершился Гран-при Айфеля. Её победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо.
Даниил Квят в гонке в Нюрбурге не набрал очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 230 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 151 очко
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 147 очков
4. Даниэль Риккардо («Рено») — 78 очков
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 68 очков
6. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков
7. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка
8. Шарль Леклер («Феррари») — 63 очка
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 очка
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 51 очко
12. Эстебан Окон («Рено») — 36 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17 очков
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14 очков
15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка
18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка — 1 очко
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 391 очко
2. «Ред Булл» — 211 очков
3. «Рейсинг Пойнт» — 120 очков
4. «Макларен» — 116 очков
5. «Рено» — 113 очков
6. «Феррари» — 80 очков
7. «Альфа Таури» — 67 очков
8. «Альфа Ромео» — 5 очков
9. «Хаас» — 3 очка
10. «Уильямс» — 0 очков.
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