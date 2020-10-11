Гасли: мы должны быть довольны итоговым результатом
Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от Гран-при Айфеля, который он закончил на шестой позиции.
«Я доволен сегодняшним результатом, потому что вчера мне пришлось довольно сложно. Мне не было комфортно в машине, потому что нам не удалось найти правильный баланс там, где мы хотели. Мы знаем, что обычно в воскресенье у нас чуть выше темп, чтобы бороться и мы в итоге набираем очки, так что сегодня получилась интересная гонка.
У нас было много борьбы, атаки, защиты позиции, различные ситуации, так что, должен сказать, что нам понравилась эта гонка. Команда принимала верные решения в нужны момент, так что думаю, мы должны быть довольны итоговым результатом», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
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