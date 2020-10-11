Хорнер считает, что Албон мог бы побороться с Риккардо и Пересом за подиум

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Александера Албона и всей команды на Гран-при Айфеля. Хорнер отметил, что Албону пришлось сойти из-за попавшего в радиатор камня.



«У нас не было варианта, кроме как попросить Алекса сойти, иначе мы потеряли бы силовой блок. Албон очень хорошо прорывался сквозь пелотон. Он был бы в районе борьбы Даниэля и Серхио в конце гонки, так что ему не повезло.



В целом мы стали ближе. Думаю, в этот уик-энд мы были более конкурентоспособны, особенно на первом секторе, где мы были хороши весь уик-энд. Третий сектор стал для нас слабейшим по сравнению с соперниками, но я думаю, что в целом это был сильный уик-энд. Думаю, мы добились прогресса, что определённо воодушевляет», — приводит слова Хорнера GPBlog.