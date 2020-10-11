Хорнер рассказал, как DAS помогла Хэмилтону в борьбе с Ферстаппеном

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ход Гран-при Айфеля Формулы-1.



«Макс был способен на дистанции атаки от Льюиса всю гонку, и всё могло стать интереснее, когда пелотон собрался позади сейфти-кара. Но машина безопасности оставалась на трассе очень долго, температура шин стала падать, а Льюис, с его системой DAS, сумел справиться чуть лучше, чем мы. Макс справился с непростым рестартом, а после этого его гонка до финиша на втором месте была довольно простой.



День Алекса был отнюдь не простым после большой блокировки в третьем повороте на первом круге. Нам пришлось раньше позвать его в боксы, потому что вибрации были уже близки к безопасной грани. Затем он хорошо прорывался, но ему очень не повезло: в радиатор попал мусор, что привело к росту температуры двигателя.



Наши поздравления „Рено“, Даниэлю и Сирилю с подиумом. Думаю, теперь все мы заинтригованы увидеть, какую татуировку Даниэль выберет для Сириля!» — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».