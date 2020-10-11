Франц Тост: Квят не мог показывать ту скорость, что была у него до аварии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги гран-при Айфеля.



«В этот уик-энд нас ждали сложные условия из-за холодной погоды. В связи с тем, что нам не удалось поработать на трассе в пятницу, инженерам было сложно найти нужные настройки, так что в субботу возникли проблемы и мы оказались 12-м и 13-м в квалификации. В итоге мы решили, что оба гонщика должны стартовать на „медиуме“, из-за чего на первых кругах, пока шины не прогрелись, им пришлось нелегко.



К сожалению, Даниил в инциденте с Албоном сломал переднее крыло. Машина получила серьёзные повреждения, больше всего пострадало днище, так что Даниил не мог показывать ту скорость, что была у него до аварии. Пьер же выступил отлично. Он перешёл на „хард“ на 29 круге. однако, когда на трассе появился автомобиль безопасности, мы решили снова зазвать его в боксы и поставить „софт“. Он показал отличный темп, догонял Сайнса на последних кругах. В итоге Пьер финишировал шестым и ему не хватило нескольких десятых до Карлоса», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба «Альфа Таури».