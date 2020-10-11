Росберг раскритиковал Албона

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал пилота «Ред Булл» Александера Албона.
«В эти выходные он пилотировал очень плохо. Он был медленным, совершил много ошибок в гонке, что противоречит тому, что от него сейчас требуется. Ему нужен хороший результат, чтобы закрепить за собой место в чемпионате, и на сегодняшний день не похоже, что ему под силу удержать его. Жаль, поскольку он приятный пилот и мы знаем, что он способен хорошо выступать», — приводит слова Нико Росберга PlanetF1.
По итогам гонки Албону пришлось сойти из-за попавшего в радиатор камня.
Из-за тайского гонщика «Ред Булл» шансов финишировать в очковой зоне лишился российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят, с котороым Албон опустил столкновение в ходе гонки.
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