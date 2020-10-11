Феттель признал, что слишком сильно рискнул в эпизоде с разворотом

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Айфеля, который он закончил на 11-й позиции. На результат немца сильно повлиял разворот во время атаки Антонио Джовинацци.



«Мне бы хотелось набрать очки, но у меня были слишком серьёзные проблемы с шинами. Думаю, старт был неплохим. Я был на шинах „медиум“ и проиграл лишь одно место Джовинацци. Однако как только мои шины оказались в нужном температурном окне, возникли проблемы с тем, чтобы его опередить. Вероятно, я рискнул слишком сильно и повредил покрышки. Мне пришлось совершить пит-стоп, после чего было очень трудно отыграться.



После выезда сейфти-кара мы подумали, что есть шансы на очки, мы сражались с Магнуссеном, и я попробовал пройти Джовинацци. В итоге нам не удалось набрать последнее очко. Это был очень трудный день», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.