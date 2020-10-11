Вольф: не сомневался, что никакого контакта между Боттасом и Хэмилтоном не будет

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как отнёсся к острой борьбе своих гонщиков на старте гонки Гран-при Айфеля. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон преодолели первые повороты бок о бок, но в итоге финн сумел оставить первую позицию за собой.



«Я наслаждался их борьбой, потому что не сомневался, что никакого контакта не будет. Эти парни уважают друг друга. Они очень хорошо знают, какие существуют границы внутри команды. Льюис затормозил чуть поздновато и полностью заблокировал колёса, из-за чего широко выдавил Валттери, но Валттери в своём раллийном стиле остался на полном газу и заслужил сохранение позиции. Я получил наслаждение», — приводит слова Вольфа Autosport.