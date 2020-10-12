Абитебуль – о споре с Риккардо на татуировку: это было после нескольких кружек пива

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, как решился на спор о набитии татуировки с пилотом своей команды Даниэлем Риккардо.
«Я всегда путаюсь с условиями. Вроде он сам выберет дизайн, а я — место и размер, потому что размер имеет значение!
Итак, пока у меня есть размер, я думаю, что смогу справиться или нивелировать практически любой дизайн. Это не совсем мой стиль. Наверное, поэтому я и заключил пари. Помню те события в Сильверстоуне. Это был вечер четверга в прошлом году. Даниэль показывал мне свою новую татуировку. И я спросил его: «Как ты к этому пришёл? Что за фантазии побуждают сделать подобное?» И он ответил: «На самом деле, ну, я просто шёл мимо салона и решил сделать ещё одну тату».
Так что я подумал и сказал: «Хорошо, давай сделаем что-то действительно стоящее. Если ты приедешь на подиум, я набью себе татуировку». Это было после нескольких кружек пива.
Я человек слова. Так что сделаю это. Мне просто нужно немного времени, чтобы определиться с размером и местом», — приводит слова Абитебуля Motorsport.
- 12 октября 2020
-
17:31
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
15:05
-
14:03
-
13:02
-
12:22
-
11:26
-
10:44
-
10:42
-
10:38
-
10:30
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
01:15
-
00:53
-
00:47
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48