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Абитебуль – о споре с Риккардо на татуировку: это было после нескольких кружек пива

Абитебуль – о споре с Риккардо на татуировку: это было после нескольких кружек пива
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, как решился на спор о набитии татуировки с пилотом своей команды Даниэлем Риккардо.

«Я всегда путаюсь с условиями. Вроде он сам выберет дизайн, а я — место и размер, потому что размер имеет значение!

Итак, пока у меня есть размер, я думаю, что смогу справиться или нивелировать практически любой дизайн. Это не совсем мой стиль. Наверное, поэтому я и заключил пари. Помню те события в Сильверстоуне. Это был вечер четверга в прошлом году. Даниэль показывал мне свою новую татуировку. И я спросил его: «Как ты к этому пришёл? Что за фантазии побуждают сделать подобное?» И он ответил: «На самом деле, ну, я просто шёл мимо салона и решил сделать ещё одну тату».

Так что я подумал и сказал: «Хорошо, давай сделаем что-то действительно стоящее. Если ты приедешь на подиум, я набью себе татуировку». Это было после нескольких кружек пива.

Я человек слова. Так что сделаю это. Мне просто нужно немного времени, чтобы определиться с размером и местом», — приводит слова Абитебуля Motorsport.

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