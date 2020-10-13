«Они уходят четвёртый раз». Росс Браун надеется на скорое возвращение «Хонды»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил сожаление в связи с уходом «Хонды» из чемпионата после 2021 года, но признался, что надеется на возвращение мотористов из Японии в уже обозримом будущем.

«Жаль, что „Хонда“ уходит в конце года. Это четвертый раз за мою карьеру, когда они уходят и возвращаются. Я оптимистичен. Мы сможем привлечь их, когда исправим ситуацию в Формуле-1. „Хонда“ — важная часть Формулы-1. Всегда ею была и надеюсь будет.

Сейчас все автомобильные компании сталкиваются с серьёзными вызовами и мы, как Формула-1, должны на них реагировать. Надеюсь, что новый регламент на моторы, который будет представлен не позже 2026 года, воодушевит «Хонду» на возвращение. Мы пригласим их в рабочую группу ФИА, которая трудится над рекомендациями по моторам будущего. «Хонда» — отличные партнёры и я жду с ними работы в будущем", — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.