Хэмилтон ответил Джеки Стюарту, не включившему Льюиса в число величайших пилотов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который на Гран-при Айфеля повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в «Королевских гонках», совершил завуалированный выпад в адрес своего соотечественника, трёхкратного чемпиона Формулы-1 сэра Джеки Стюарта.
Ранее сэр Джеки не включил Льюиса в число величайших пилотов всех времён. Хэмилтон убежден, что изберёт иной подход, если окажется в аналогичном положении и ему придётся размышлять о других гонщиках.
«Я очень уважаю прошлое и легенды прошлого, хотя они продолжают говорить обо мне негативно. Но я всё ещё высоко ценю их, потому что знаю, как трудно было выступать в то время. Это было невероятно тяжело, поэтому они остаются легендами.
Могу пообещать вам следующее — через 20 лет, что бы ни случилось, оглядываюсь назад, я не буду говорить пренебрежительно ни с одним молодым гонщиком, который смог прорваться и добиться успеха.
Ответственность пилотов старшего поколения, состоит в том, чтобы светить как можно ярче и воодушевлять тех, кто… Будь то Макс Ферстаппен или кто-то ещё, кто будет преследовать мой рекорд. Неправильно надеяться и желать, чтобы он не побил его. Вы должны воодушевлять молодых, надеясь, что они полностью раскроют свой потенциал. Если это означает, что они побьют ваш рекорд, то и замечательно», — цитирует Хэмилтона GPFans.
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