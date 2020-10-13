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Ферстаппен — о возможном подписании Хюлькенберга: какое-то время буду держаться в стороне

Ферстаппен — о возможном подписании Хюлькенберга: какое-то время буду держаться в стороне
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, что он думает относительно возможного подписания австрийским коллективом контракта с Ником Хюлькенбергом.

«Какое-то время я буду держаться в стороне. Да, он просто провёл хорошую гонку на «Нюрбургринге». То, что у него болела шея — нормально. Он не тренируется, как обычно, потому что у него нет места ни в одной из команд», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Накануне, консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив определился с тремя пилотами, которые будут выступать за основную команду и сестринскую «Альфа Таури» в следующем сезоне.

Согласно предположению немецкого издания F1-Insider, «Ред Булл» не определился именно с кандидатурой напарника Ферстаппена. Команда выбирает, продлить ли сотрудничество с Александером Албоном или подписать кого-то из пары Нико ХюлькенбергСерхио Перес.

Марко: «Ред Булл» определился с тремя пилотами на сезон-2021
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