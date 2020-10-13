Ферстаппен — о возможном подписании Хюлькенберга: какое-то время буду держаться в стороне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, что он думает относительно возможного подписания австрийским коллективом контракта с Ником Хюлькенбергом.
«Какое-то время я буду держаться в стороне. Да, он просто провёл хорошую гонку на «Нюрбургринге». То, что у него болела шея — нормально. Он не тренируется, как обычно, потому что у него нет места ни в одной из команд», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Накануне, консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив определился с тремя пилотами, которые будут выступать за основную команду и сестринскую «Альфа Таури» в следующем сезоне.
Согласно предположению немецкого издания F1-Insider, «Ред Булл» не определился именно с кандидатурой напарника Ферстаппена. Команда выбирает, продлить ли сотрудничество с Александером Албоном или подписать кого-то из пары Нико Хюлькенберг — Серхио Перес.
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