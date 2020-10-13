Штайнер исключил, что первые очки Грожана в сезоне повлияют на решение о составе «Хааса»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что удачное выступление Ромена Грожана на Гран-при Айфеля не повлияет на решение о составе команды на 2021 год. Напомним, что в американской конюшне рассматривают вариант с полным обновлением состава.

«Не думаю, что это выступление повлияет на решение о составе. Мы не можем быть эмоциональными и менять решение от гонки к гонке. Нам нужно долгосрочное решение и я не хочу попадать в такую ловушку. Я стою на тех позициях, что мы должны оценивать, как и с какими пилотами будет развиваться команда в следующие два или три-четыре года», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.

Напомним, что кандидатами на место в «Хаас» называют Никиту Мазепина, Серхио Переса, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана.

На Гран-при Айфеля Грожан финишировал девятым, набрав первые очки в сезоне.