Штайнер исключил, что первые очки Грожана в сезоне повлияют на решение о составе «Хааса»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что удачное выступление Ромена Грожана на Гран-при Айфеля не повлияет на решение о составе команды на 2021 год. Напомним, что в американской конюшне рассматривают вариант с полным обновлением состава.
«Не думаю, что это выступление повлияет на решение о составе. Мы не можем быть эмоциональными и менять решение от гонки к гонке. Нам нужно долгосрочное решение и я не хочу попадать в такую ловушку. Я стою на тех позициях, что мы должны оценивать, как и с какими пилотами будет развиваться команда в следующие два или три-четыре года», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.
Напомним, что кандидатами на место в «Хаас» называют Никиту Мазепина, Серхио Переса, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана.
На Гран-при Айфеля Грожан финишировал девятым, набрав первые очки в сезоне.
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