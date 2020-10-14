Карлин назвал Цуноду быстрейшим пилотом Ф-2 и уверен в его контракте с «Альфа Таури»

Руководитель команды «Карлин» Тревор Карлин выразил уверенность, что пилоты Формулы-2 Мик Шумахер и Юки Цунода в ближайшее время окажутся в «Королевских гонках».



«Безусловно, Мик — самый вероятный кандидат на место в «Альфа Ромео». И я бы сказал, что Юки является таковым для «Альфа Таури».



Думаю, Юки — самый быстрый гонщик серии, у него просто было слишком много инцидентов и сходов с дистанции, которые действительно стоили ему чемпионата. Он настоящая находка и очень быстро учится. Цунода стал первым, кто пришёл в чемпионат и сходу стал демонстрировать сильные выступления. Он новичок, борющийся за титул, а такого с японским гонщиком не случалось уже очень давно.

Что касается того, что «Альфа Таури» осталась без контракта на силовые установки на 2022 год, то я думаю, они продолжат использовать двигатели «Хонды». Просто сменят им название», — приводит слова Карлина GrandPrix247.