Карлин назвал Цуноду быстрейшим пилотом Ф-2 и уверен в его контракте с «Альфа Таури»

Руководитель команды «Карлин» Тревор Карлин выразил уверенность, что пилоты Формулы-2 Мик Шумахер и Юки Цунода в ближайшее время окажутся в «Королевских гонках».
«Безусловно, Мик — самый вероятный кандидат на место в «Альфа Ромео». И я бы сказал, что Юки является таковым для «Альфа Таури».
Думаю, Юки — самый быстрый гонщик серии, у него просто было слишком много инцидентов и сходов с дистанции, которые действительно стоили ему чемпионата. Он настоящая находка и очень быстро учится. Цунода стал первым, кто пришёл в чемпионат и сходу стал демонстрировать сильные выступления. Он новичок, борющийся за титул, а такого с японским гонщиком не случалось уже очень давно.
Что касается того, что «Альфа Таури» осталась без контракта на силовые установки на 2022 год, то я думаю, они продолжат использовать двигатели «Хонды». Просто сменят им название», — приводит слова Карлина GrandPrix247.
- 14 октября 2020
-
09:41
-
09:00
-
01:03
- 13 октября 2020
-
23:59
-
22:12
-
21:22
-
21:14
-
20:03
-
19:07
-
18:23
-
18:12
-
17:54
-
15:54
-
15:21
-
14:32
-
14:08
-
13:23
-
12:16
-
11:38
-
11:02
-
09:58
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
01:13
- 12 октября 2020
-
23:55
-
22:57
-
22:36
-
21:59
-
20:27
-
18:53
-
17:31
-
16:49
-
16:22
-
15:56