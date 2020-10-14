В «Ред Булл» после истории с Хюлькенбергом на ГП Айфеля выбрали постоянного резервиста

Команда «Ред Булл» на Гран-при Айфеля была готова заменить Александера Албона на Нико Хюлькенберга, если бы результат теста тайского пилота на коронавирус в конечном счёте оказался положительным. В итоге этого не потребовалось, а немец всё-таки выступил в гонке на «Нюрбургринге». В «Рейсинг Пойнт» он заменил канадского гонщика Лэнса Стролла.



Согласно сообщению нидерландской версии Motorsport, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций, «Ред Булл» не будет прибегать к услугам Хюлькенберга в качестве резервиста. Эту роль до конца сезона будет выполнять Себастьен Буэми.



Хюлькенберг занял на Гран-при Айфеля восьмое место после старта с 20-й позиции. У Нико есть теоретические шансы стать пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021.