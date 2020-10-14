Тост: возможно, мы дадим Цуноде шанс поучаствовать в пятничной тренировке

Японский гонщик Формулы-2 Юки Цунода может принять участие в пятничной тренировке в составе «Альфа Таури». Об этом сообщил руководитель команды Франц Тост.



«Философия команды „Ред Булл“ не подразумевает под собой приглашение пилотов в команду по политическим причинам. Таким образом, в нашу команду гонщик может попасть только благодаря спортивным результатам. И приглашение не будет зависеть от того, какое решение приняла „Хонда“. Цунода великолепно выступает в Формуле-2. Он одержал две победы — в Бельгии и Великобритании. В Австрии он долгое время лидировал, но из-за проблем с радио финишировал только вторым.



У Цуноды есть скорость и навыки. После этапа Формулы-1 в Имоле у него будет 3000 километров тестов. Возможно, после этого мы дадим ему шанс поучаствовать в пятничной тренировке», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт чемпионата.