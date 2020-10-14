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Развлекательная зона Championat Team на Гран-при России: как это было. Видео

Развлекательная зона Championat Team на Гран-при России: как это было. Видео
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» подготовил отчетное видео с интерактивной развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», которая работала в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 24 по 27 сентября 2020 года.

Под сводами забрендированного шатра располагались симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. При этом гости становились участниками совместного заезда, то есть соревновались друг против друга. Одним из гостей зоны стал пилот программы «SMP Racing» Михаил Алёшин, сразившийся на симуляторах с болельщиками. Именно он показал лучшее время круга – 2 минуты 6 секунд.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, победу на Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон.

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