Развлекательная зона Championat Team на Гран-при России: как это было. Видео

«Чемпионат» подготовил отчетное видео с интерактивной развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», которая работала в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 24 по 27 сентября 2020 года.



Под сводами забрендированного шатра располагались симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. При этом гости становились участниками совместного заезда, то есть соревновались друг против друга. Одним из гостей зоны стал пилот программы «SMP Racing» Михаил Алёшин, сразившийся на симуляторах с болельщиками. Именно он показал лучшее время круга – 2 минуты 6 секунд.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, победу на Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон.