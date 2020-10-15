Абитебуль: возможно, Матешиц и де Мео лично обсудят вопрос поставок двигателей

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что вопрос о поставках двигателей командам «Ред Булл» и «Альфа Таури» может быть решён непосредственно между владельцами австрийского коллектива Дитрихом Матешицем и генеральным директором французской компании Лукой де Мео.
«Если вы спрашиваете об уровнях, на которых идут такие переговоры, то лично у меня в качестве контактного лица обозначен Хельмут Марко. Думаю, так будет и дальше. Вы действительно правы – Лука де Мео знаком с Дитрихом Матешицем. Так что возможно, что они обсудят этот вопрос лично.
В данный момент мы не ведём никаких переговоров. Думаю, для начала руководству «Ред Булл» нужно окончательно отойти от шока после новостей о решении «Хонды». Хотя для кого-то из них это и не стало новостью. Но про это я мало, что могу сказать. Как бы то ни было, мне кажется, что им сначала нужно оценить все имеющиеся у них варианты. А когда придёт время, они изучат ситуацию и поймут, как смогут действовать согласно действующим на тот момент правилам», – приводит слова Абитебуля Motorsport.
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