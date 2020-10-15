Источник: Випс и Лоусон станут пилотами «Хайтека», Мазепин покинет команду

Пилоты молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс и Лиам Лоусон продолжат карьеру в Формуле-2 в 2021 году, сообщает Auto Hebdo. По информации источника, Випс и Лоусон достигли договорённости с «Хайтеком» о контрактах на следующий сезон.
Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Хайтека» в Формуле-2 выступают Никита Мазепин и Лука Гьотто. Фактически информация о смене пилотов в «Хайтеке» может говорить о том, что Никита Мазепин получит место в Формуле-1 в следующем году — слухи в прессе связывают его с возможной вакансией в «Хаасе».
Напомним, «Хайтек» принадлежит отцу гонщика и владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, так что переход Мазепина в другую команду Формулы-2 кажется маловероятным вариантом.
Випс и Лоусон знакомы с командой «Хайтек» — оба гонщика выступали за эту команду в Формуле-3.
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