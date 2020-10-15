Эдуард Николаев пропустит «Дакар-2021»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев пропустит гонку «Дакар-2021», сообщает официальный сайт команды.



Ежегодно, в порядке плановой ротации гонку пропускает один из пяти пилотов команды «КАМАЗ-мастер». На этот раз решением руководства команды определено, что в гонке не будет участвовать экипаж Эдуарда Николаева, но на пятикратного победителя «Дакара» будут возложены не менее ответственные задачи. На гонке он будет ассистировать руководителю команды Владимиру Чагину в решении всех организационных и технических задач.



Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509. В ближайшее время руководство команды окончательно скомплектует составы экипажей команды. Пока же утверждены пилоты для участия в «Дакаре-2021». Представлять Россию в грузовом зачёте международного соревнования будут экипажи действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь—2019» Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.



«Были опасения, что мы не сможем выехать четырьмя экипажами, может быть, только тремя или двумя, потому что финансовые трудности, с которыми столкнулись бизнес-структуры нашей страны и мира, не могли не коснуться спорта. Большой спорт, профессиональный спорт опирается на поддержку партнёров. Мы благодарны всем нашим партнёрам, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, свои потери в бизнесе они старались не перекладывать на нас. Благодаря их поддержке мы можем отправить на «Дакар» четыре экипажа», — прокомментировал Владимир Чагин.