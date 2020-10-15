Николаев отреагировал на то, что не выступит на «Дакаре»-2021

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от «Дакара»-2021, который он пропустит в качестве пилота, однако будет работать на ралли-марафоне — Николаев будет ассистировать руководителю команды Владимиру Чагину в решении всех организационных и технических задач.



«Для меня это новое испытание, новый вызов. Буду делать всё возможное и невозможное, чтобы быть полезным в новой роли команде, чтобы был результат. Посмотрю на гонку со стороны, как она выглядит глазами менеджера. Многие пилоты проходили через эту роль — и наш Фирдаус Кабиров, и Жерар Де Рой, Жорди Виладомс из КТМ… Делали паузу, но потом возвращались, и я думаю, что у нашего экипажа тоже многое впереди», — приводит слова Эдуарда Николаева официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

Эдуард Николаев пропустит «Дакар-2021»