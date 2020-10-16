Бинотто анонсировал важные обновления для болида «Феррари» с прицелом на сезон-2021

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что обновления, которые команда привезла на «Нюрбургринг», сработали так, как показали расчётные данные. Он также отметил, что до конца года «Скудерия» внедрит дополнительные важные улучшения.



«Мы не ожидали большой прибавки на гран-при Айфеля. Это было небольшое обновление, завершавшее пакет, который мы начали внедрять ещё на этапе в России.



Думаю, это были положительные обновления. Они хорошо коррелировали с тем, что мы видели в аэродинамической трубе и на заводе. А это значит, что «Феррари» дорабатывает машину в правильном направлении. В оставшейся части сезона также будут внесены некоторые важные дополнительные улучшения.

Для нас главное — завершить разработку машины, но ещё важнее убедиться, что направление, в котором мы двигаемся, будет правильным для следующего сезона», — приводит слова Бинотто RaceFans.