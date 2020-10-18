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Каллениус уверен, что Вольф останется работать в «Мерседесе»

Каллениус уверен, что Вольф останется работать в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор концерна «Даймлер» Ола Каллениус убеждён, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф останется на посту. Напомним, Вольф, как и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, до сих пор не продлил контракт с «Мерседесом». Действующие контракты истекают в конце 2020 года.

«Мы работаем очень плотно. Убеждён, наше партнёрство продолжится», — приводит слова функционера Planet F1.

Напомним, под руководством Тото Вольфа «Мерседес» доминирует в чемпионате Формулы-1 уже несколько лет подряд. В нынешнем сезоне немецкая команда лидирует и в зачёте Кубка конструкторов, почти в два раза опережая соперников из «Ред Булл». В личном зачёте лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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