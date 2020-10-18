Стюарт: хотел бы, чтобы Феттель завершил карьеру

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Джеки Стюарт признался, что хотел бы, чтобы четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил карьеру.

«Себастьян Феттель отличный человек, у него фантастическая карьера. Лично я хотел бы, чтобы он завершил карьеру. Он мог бы заниматься тем, чем я, — путешествовать, ездить по миру и посещать самые прекрасные места в мире. К тому же он мог бы стать хорошим послом спорта.

Если он и продолжает выступать, то только потому, что очень любит спорт", — приводит слова Стюарта GPblog.

Напомним, Феттель проводит один из худших сезонов в карьере. Нынешний год станет у него последним в составе «Феррари». С 2021 года немецкий пилот будет защищать цвета «Астон Мартин».