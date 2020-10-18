Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Лосев выиграл этап RDS GP в Сочи

Лосев выиграл этап RDS GP в Сочи
Авто / Russian Drift Series 0

В Сочи на трассе «Сочи Автодром» завершился 6-й и заключительный этап сезона-2020 российской дрифт-серии RDS GP.

Победителем этапа стал пилот из Иркутска Евгений Лосев, выступающий на Toyota Mark II за команду Fail Crew. Вместе с ним на подиум поднялись два местных пилота из Сочи — Роман Тиводар («Форвард Авто») на Nissan Silvia S14 руководителя серии Дмитрия Добровольского, на которую дрифтер пересел из-за технических проблем со своей машиной, а также второй представитель Fail Crew Аркадий Цареградцев на Nissan 370Z. При этом «Царь» накануне в 4-й раз из 6 возможных выиграл квалификацию RDS GP в 2020 году.

В командном зачёте победа на этапе досталась Fail Crew, вторыми стали представители «Форвард Авто», а третье место заняли пилоты Lukoil Racing Drift Team.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020