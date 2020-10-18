Лосев выиграл этап RDS GP в Сочи

В Сочи на трассе «Сочи Автодром» завершился 6-й и заключительный этап сезона-2020 российской дрифт-серии RDS GP.

Победителем этапа стал пилот из Иркутска Евгений Лосев, выступающий на Toyota Mark II за команду Fail Crew. Вместе с ним на подиум поднялись два местных пилота из Сочи — Роман Тиводар («Форвард Авто») на Nissan Silvia S14 руководителя серии Дмитрия Добровольского, на которую дрифтер пересел из-за технических проблем со своей машиной, а также второй представитель Fail Crew Аркадий Цареградцев на Nissan 370Z. При этом «Царь» накануне в 4-й раз из 6 возможных выиграл квалификацию RDS GP в 2020 году.

В командном зачёте победа на этапе досталась Fail Crew, вторыми стали представители «Форвард Авто», а третье место заняли пилоты Lukoil Racing Drift Team.