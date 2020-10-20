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NASCAR простил пилота, дисквалифицированного за оскорбительное слово во время эфира

NASCAR простил пилота, дисквалифицированного за оскорбительное слово во время эфира
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Американская гоночная серия NASCAR отменила дисквалификацию пилоту Кайлу Ларсону, который был отстранён за оскорбление людей по расовому признаку и уволен из команды.

«Я был справедливо отстранён от участия в NASCAR и уволен из команды, поставив её сотрудников под угрозу. Мои фанаты были расстроены. В одно мгновение я перевернул множество жизней с ног на голову и разрушил свою собственную репутацию. Важно извиняться за свои ошибки. Прощение имеет значение. Отношение к другим с уважением имеет значение. Я не перестану слушать и учиться, но для меня сейчас главное — действовать», — приводит слова Ларсона CNN.

В NASCAR заявили, что Ларсон подал прошение о восстановлении своей лицензии пилота в минувшую пятницу, и в понедельник, 19 октября, оно было удовлетворено.

Напомним, Кайл, выступая за команду Chip Ganassi Racing, стал участником скандала. Во время виртуальных соревнований Monza Madness он позволил себе оскорбление, которое попало в несколько трансляций на Twitch и эфир на eNASCAR.com

Во время проверки связи Ларсон сказал: «Вы меня не слышите? Эй, ниггер!»

Видео доступно в «Твиттере».

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