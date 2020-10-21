Источник: «Уильямс» до конца сезона объявит о замене Расселла на Переса

Команда «Уильямс» объявит о замене пилота Джорджа Рассела на Серхио Переса ещё до конца текущего сезона, сообщает Formula 1 News. По данным источника, Перес, выступающий за «Рейсинг Пойнт», перейдёт в «Уильямс» по окончании текущего сезона. Ранее о замене сообщало датское издание Ekstra Bladet и итальянский журналист Роберт Кинкерро.
По окончании сезона Перес останется без контракта в Формуле-1. Мексиканца в «Рейсинг Пойнт» заменит Себастьян Феттель, который покидает «Феррари».
По данным источника, новые владельцы «Уильямс» хотят, чтобы оба пилота команды имели финансовую поддержку. Средства, выделяемые спонсорами Николаса Латифи и Серхио Переса, помогут команде лучше подготовиться к сезону-2022, когда Формула-1 перейдёт на новый регламент.
В случае замены Расселл останется без контракта. Издание обратилось за комментариями к «Уильямс», но в команде отказались ответить на вопросы.
- 21 октября 2020
-
11:54
-
11:09
-
10:38
-
10:03
-
09:24
- 20 октября 2020
-
23:49
-
22:51
-
21:58
-
20:43
-
19:44
-
18:46
-
17:41
-
16:09
-
16:03
-
15:26
-
14:43
-
13:28
-
12:19
-
11:53
-
09:52
-
09:00
-
00:55
- 19 октября 2020
-
23:49
-
22:59
-
22:01
-
19:21
-
18:56
-
17:59
-
17:55
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
13:09
-
12:46
-
12:10