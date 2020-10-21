Источник: «Уильямс» до конца сезона объявит о замене Расселла на Переса

Команда «Уильямс» объявит о замене пилота Джорджа Рассела на Серхио Переса ещё до конца текущего сезона, сообщает Formula 1 News. По данным источника, Перес, выступающий за «Рейсинг Пойнт», перейдёт в «Уильямс» по окончании текущего сезона. Ранее о замене сообщало датское издание Ekstra Bladet и итальянский журналист Роберт Кинкерро.

По окончании сезона Перес останется без контракта в Формуле-1. Мексиканца в «Рейсинг Пойнт» заменит Себастьян Феттель, который покидает «Феррари».

По данным источника, новые владельцы «Уильямс» хотят, чтобы оба пилота команды имели финансовую поддержку. Средства, выделяемые спонсорами Николаса Латифи и Серхио Переса, помогут команде лучше подготовиться к сезону-2022, когда Формула-1 перейдёт на новый регламент.

В случае замены Расселл останется без контракта. Издание обратилось за комментариями к «Уильямс», но в команде отказались ответить на вопросы.