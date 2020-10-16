«Уильямс» определится с выбором между Пересом и Расселлом до конца октября

Итальянский журналист Роберто Кинкеро сообщил, что команда «Уильямс» до конца октября определится с кандидатурой напарника Николаса Латифи на следующий сезон. Новые владельцы коллектива из Гроува выбирают между Джорджем Расселлом и Серхио Пересом.



«Чтобы узнать о своем будущем, Джорджу придется подождать до конца октября, когда станут известны намерения нового руководства команды, которое заинтересовано в Серхио Пересе. От мечты до худшего кошмара – от потенциального перехода в «Мерседес» до реальности остаться без болида в следующем году.



«Уильямс» объявил о продлении сотрудничества с Расселлом 16 июля, за шесть недель до того, как произошла смена руководства. Для Джорджа краткосрочное будущее стало очень ясным. Всё, казалось, шло по плану до последних дней сентября, когда Никита Мазепин начал изучать возможности по переходу в Формулу-1 в 2021 году. Переговоры, которые его отец инициировал с «Хаасом» поколебали уверенность Серхио Переса с этим вариантом. И мексиканец переключился на план «Б». Альтернатива неожиданно нашлась в лице «Уильямса».



Продолжение выступлений Расселла за команду из Грова считалось само собой разумеющимся. Но из-за смены владельцев, новые акционеры могут воспользоваться соответствующими пунктами в контрактах сотрудников, чтобы пересмотреть их», — написал Кинкеро в своей колонке на сайте итальянского Motorsport.