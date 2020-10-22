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Петров рассказал, как стал стюардом Формулы-1

Петров рассказал, как стал стюардом Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал тот факт, что впервые станет приглашённым стюардом Ф-1 на Гран-при Португалии в ближайший уик-энд. Петров рассказал, что его включение в число стюардов стало возможным благодаря одному из руководителей программы Мике Сало, который сам нередко исполняет роль стюарда.

«Всё началось с того, что я сказал Мике, что свободен и с удовольствием попробовал бы поработать судьёй во время Гран-при. В итоге Мика передал мои слова в ФИА, и оттуда мне практически сразу позвонили, спросили, могу ли я приехать [в Португалию].

ФИА важно иметь в составе судейской бригады гонщика, и я рад, что могу помочь. Заодно будет приятно увидеться со старыми знакомыми», — рассказал Петров в интервью российской редакции Motorsport.

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