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Перес: надеюсь, скоро я смогу сообщить о своих планах на 2021 год

Перес: надеюсь, скоро я смогу сообщить о своих планах на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о своих перспективах на сезон-2021.

«Я пока ничего не подписал. Мне нечего добавить к этому на данный момент. Сезон постепенно подходит к концу, времени осталось не так много, так что, надеюсь, скоро я смогу сообщить о своих планах.

Но до тех пор я не думаю, что есть смысл говорить о чём-то, поскольку я хочу, чтобы переговоры оставались конфиденциальными. Думаю, нужно относиться с уважением ко всем командам, с которыми мы общаемся, поэтому на данный момент нет смысла что-либо обсуждать.

Команд не так и много, есть несколько команд, которым интересны мои услуги. Я готов присоединиться только к коллективу с хорошим перспективами», — приводит слова Серхио Переса Motorsprot Week.

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