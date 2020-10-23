Боттас — лучший во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й, у Гасли горел болид

На автодроме в Портимане завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторая позиция у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Ландо Норрис на «Макларене».
Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 17-е время, его напарник Пьер Гасли — седьмое, при этом француз завершил практику преждевременно из-за возгорания болида. Сессия дважды была прервана красными флагами: первый раз для эвакуации автомобиля Гасли, а второй — после столкновения Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в первом повороте. Из-за этого многие пилоты не провели свои квалификационные попытки.
Формула-1. Гран-при Португалии. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,940
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,595
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,803
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,898
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,173
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,235
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,238
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,368
9. Эстебан Окон («Рено») — +1,556
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,703
11. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,881
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,961
13. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,047
14. Николас Латифи («Уильямс») — +2,525
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,550
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,740
17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,789
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,927
19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,043
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,456.
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