Боттас — лучший во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й, у Гасли горел болид

На автодроме в Портимане завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторая позиция у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 17-е время, его напарник Пьер Гасли — седьмое, при этом француз завершил практику преждевременно из-за возгорания болида. Сессия дважды была прервана красными флагами: первый раз для эвакуации автомобиля Гасли, а второй — после столкновения Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в первом повороте. Из-за этого многие пилоты не провели свои квалификационные попытки.

Формула-1. Гран-при Португалии. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,940

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,595

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,803

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,898

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,173

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,235

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,238

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,368

9. Эстебан Окон («Рено») — +1,556

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,703

11. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,881

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,961

13. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,047

14. Николас Латифи («Уильямс») — +2,525

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,550

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,740

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,789

18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,927

19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,043

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,456.