Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 24 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоится третья свободная практика 12-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Португалии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После одиннадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция третьей практики
- 24 октября 2020
-
10:39
-
10:00
-
09:58
-
01:04
- 23 октября 2020
-
23:20
-
22:59
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:41
-
20:40
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
18:46
-
18:01
-
16:59
-
16:46
-
15:22
-
14:36
-
13:54
-
13:36
-
12:23
-
12:19
-
11:34
-
10:14
-
09:01
-
09:00
Партнерский контент