Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 24 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоится третья свободная практика 12-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Португалии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.



После одиннадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция третьей практики