ФИА изменила границы трассы в Портимане после 125 удалённых в пятницу кругов

ФИА изменила границы трассы Гран-при Португалии после пятничных свободных заездов, сообщает официальный сайт федерации. Отныне круги будут аннулироваться в случае если машина окажется всеми четырьмя колёсами не за белой линией, а за расположенным за ней красно-белым поребриком. Данные поправки касаются первого и четвёртого поворотов. При этом в 15-м повороте по-прежнему нарушением будет считаться выезд за белую линию.



Напомним, по итогам двух пятничных сессий стюарды удалили 125 кругов за нарушение границ трассы в первом и четвёртом поворотах.



Было удалено 65 кругов в первой сессии (29 за первый поворот и 36 за четвёртый) и 60 во второй (14 в первом и 46 в четвёртом поворотах). Наибольшую небрежность проявил пилот «Ред Булл» Александер Албон, лишившийся 15 кругов.



Этап в Португалии проводится впервые за много лет. Он не входил в календарь чемпионата мира Формулы-1 2020 года, но после серьёзных изменений, связанных с пандемией коронавируса, в Ф-1 приняли решение воспользоваться трассой в Портимане.