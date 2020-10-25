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Морбиделли выиграл Гран-при Теруэля MotoGP

Морбиделли выиграл Гран-при Теруэля MotoGP
Авто / Мотогонки 0

На автодроме «Моторленд Арагон» в Альканьисе (Испания) завершился очередной этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Теруэля. Победителем гонки стал Франко Морбиделли. Второе место завоевал Алекс Ринс, тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Жоан Мир.

Валентино Росси пропускал этап из-за заражения коронавирусом. Его напарник Маверик Виньялес финишировал седьмым.

MotoGP. Гран-при Теруэля. Гонка

1. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.47,652
2. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +2,205
3. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +5,376
4. Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +10,299
5. Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +12,915
6. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +12,953
7. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +14,262
8. Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +14,720
9. Икер Лекуона (Red Bull KTM Tech 3) — +17,177
10. Данило Петруччи (Ducati Team) — +19,519.

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