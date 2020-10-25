Квят избежал второго штрафа по итогам ГП Португалии. Баллы также у Стролла и Грожана

Три гонщика Формулы-1 получили штрафные баллы по итогам португальского этапа чемпионата мира, констатирует RaceFans. Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл получил три штрафных балла — за столкновение с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, а также за неоднократное несоблюдение границ трассы.



По одному штрафному баллу также заработали французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан и российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Оба пилота были наказаны за то, что неоднократно покидали пределы трассы, не имея на то никаких оснований.



У Даниила Квята теперь всего пять штрафных баллов, а для Стролла и Грожана их три и один балла стали первыми за календарный год.



Стоит отметить, что Квят также был под расследованием за то, что долго не пропускал на круг Валттери Боттаса, однако стюарды согласились, что после пит-стопа и перехода на шины «хард» финн поначалу ехал слишком медленно.