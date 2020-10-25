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Феттель: я должен думать, что у нас с Леклером одинаковая машина

Феттель: я должен думать, что у нас с Леклером одинаковая машина
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал предположения, что его сильное отставание от Шарля Леклера может быть вызвано тем, что команда предоставляет им разные конфигурации машины.

«Я должен думать, что у нас одинаковая машина. Я доверяю людям вокруг меня и в боксах. Одно дело — время на круге, другое — мои ощущения. В плане ощущений мне было очень трудно собирать сильные круги, быть стабильным и ощущать тот уровень сцепления, который способен ощущать Шарль. Я работаю над этим.

Вместе с командой я постараюсь выжать максимум. Надеюсь, на следующей неделе мы окажемся в более удачном положении. Очевидно, что сейчас наша слабость — суббота. По воскресеньям проблемы, потому что мы всё время в борьбе. Вероятно, сравнивать на основе воскресений — не лучший вариант», — приводит слова Феттеля RaceFans.

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