Феттель: я должен думать, что у нас с Леклером одинаковая машина

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал предположения, что его сильное отставание от Шарля Леклера может быть вызвано тем, что команда предоставляет им разные конфигурации машины.



«Я должен думать, что у нас одинаковая машина. Я доверяю людям вокруг меня и в боксах. Одно дело — время на круге, другое — мои ощущения. В плане ощущений мне было очень трудно собирать сильные круги, быть стабильным и ощущать тот уровень сцепления, который способен ощущать Шарль. Я работаю над этим.



Вместе с командой я постараюсь выжать максимум. Надеюсь, на следующей неделе мы окажемся в более удачном положении. Очевидно, что сейчас наша слабость — суббота. По воскресеньям проблемы, потому что мы всё время в борьбе. Вероятно, сравнивать на основе воскресений — не лучший вариант», — приводит слова Феттеля RaceFans.