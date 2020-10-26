Ферстаппен: Льюис подталкивает меня выступать до 40 лет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1.



«Мы говорили об этом. Льюис сказал, что он продолжит атаковать, потому что хочет поднять планку ещё выше. Мне нужно очень постараться, чтобы попытаться достичь этого результата.



Это потрясающе. Просто невероятное достижение. 92 победы, и думаю, что на этом его серия не закончится. Он намного перешагнёт отметку в 100 побед. Льюис подталкивает меня выступать, пока мне не исполнится 40 лет или около того! В любом случае это хорошая мотивация.



Все знают, что он очень быстр, но я думаю, что его сильной стороной является стабильность. Льюис очень редко ошибается, и поэтому я думаю, что он так быстро достиг этих показателей. Да, они очень впечатляют», — приводит слова Ферстаппена GPFans.