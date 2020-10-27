Вильнёв считает, что Феттель так плох из-за развития болида «Феррари» под Леклера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг предположения о том, что Себастьян Феттель испытывает трудности, потому что его машина больше не идентична болиду Шарля Леклера. Однако чемпион Ф-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Скудерия» просто внедряет только те разработки, которые подходят монегаску.



«Пилотаж Феттеля сильно отличается от стиля Леклера. Именно Шарль проделал всю работу по доводке этого автомобиля, так как «Феррари» считает его своим будущим. Таким образом, чем дальше он продвигается в этом, тем менее управляем болид для Себа. Он не может работать на пределе. В случае Феттеля мы не видим пределов машины, мы видим пределы Себастьяна», — приводит слова Вильнёва GrandPX со ссылкой на Sky Italia.



После 12 гонок нынешнего сезона Леклер, набрав 75 очков, занимает пятое место в личном зачёте. Феттель (18) — 13-й.