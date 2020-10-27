Экс-пилот Ф-1 полагает, что «Ред Булл» стоит пригласить Расселла, а не Хюлькенберга

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что «Ред Булл» стоит пригласить на место Александера Албона нынешнего пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, а не Нико Хюлькенберга, хотя слухи связывают именно немца с австрийской командой.



«Даже если Албон очень хорошо выступит в следующих двух или трёх гонках, «Ред Булл» больше не собирается рисковать. Они хотят начинать всё заново. Об Алексе можно судить по его характеру. Никакой агрессивности, и по сравнению с Ферстаппеном это просто совершенно другой мир, хотя они из одного поколения.



На протяжении всей своей карьеры Хюлькенберг показывал, что является талантом… но не суперталантом. Его опережал Даниэль Риккардо в «Рено». Я понимаю, что Макс хочет, чтобы Нико стал его товарищем по команде. Ферстаппен вообще не боится других гонщиков. Но если вы знаете, что Риккардо побеждал вашего напарника, это вселяет в вас уверенность.



Однако чисто по скорости я бы выбрал Джорджа Расселла. Он молод, на него, как и на Макса, можно положиться. Даже если Ферстаппен будет постоянно быстрее, то я думаю, что Расселл справится с этим лучше, чем Хюлькенберг», — цитирует Альберса GPblog.

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