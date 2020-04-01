Зарплаты всех гонщиков Формулы-1. Сколько получает Квят и ещё 4 главных момента

Одно из любимых развлечений спортивных болельщиков — считать деньги в карманах спортсменов. Ну а сейчас, когда гонок нет и не предвидится, исследование авторитетного портала RaceFans о зарплатах гонщиков Формулы-1 в сезоне-2020 пришлось как никогда ко двору.
Подчеркнём: данные журналиста Дитера Ренкена примерные, основанные на его общении с руководителями команд и менеджерами гонщиков и других инсайдов. Однако можно быть уверенными: примерный порядок сумм Ренкен знает точно. Давайте изучим весь список и выберем самое интересное.
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 40
Себастьян Феттель («Феррари») — 30
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25
Даниэль Риккардо («Рено») — 20
Шарль Леклер («Феррари») — 10
Валттери Боттас («Мерседес») — 8
Карлос Сайнс-младший («Макларен») — 8
Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 8
Ромен Грожан («Хаас») — 7
Эстебан Окон («Рено») — 5
Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 5
Кевин Магнуссен («Хаас») — 5
Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 3
Александер Албон («Ред Булл») — 2,5
Ландо Норрис («Макларен») — 2
Даниил Квят («Альфа Таури») — 2
Пьер Гасли («Альфа Таури») — 2
Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
Николас Латифи («Уильямс») — 1
Джордж Расселл («Уильямс») — 1.
«Ред Булл» здорово экономит на пилотах
В случае с «быками» продолжает окупаться стратегия с подготовкой собственных пилотов Формулы-1. Во-первых, воспитанники заключают максимально длинные и скромные контракты, а во-вторых, если вдруг кого-то перестанут устраивать условия, то он ещё десять раз подумает, жаловаться ли руководству, ведь всегда есть кандидаты на замену. Вот и получается, что трём пилотам «быки» платят всего-то шесть с половиной миллионов долларов. И это ещё Албон получил прибавку сразу в два миллиона после повышения в «Ред Булл».
Понятное исключение — Макс Ферстаппен. Ради сохранения голландца ещё на три года «Ред Булл» поднял зарплату с прошлогодних 16 млн до 25 (повторимся, все цифры неофициальные). Теперь Макс зарабатывает в 12,5 раз больше Квята и Гасли, да и Албон недалеко ушёл. Несправедливость? Ну, Даниилу, Пьеру и Алексу всего-то надо стабильно выдавать выступления на уровне коллеги, и всё постепенно изменится.
Зарплаты Феттеля и Риккардо под угрозой
На фоне финансовой нестабильности в мире самые нелогичные суммы в рейтинге у Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо. Сразу видно, что их контракты заключали при совсем иных обстоятельствах. Sky Sport Italia недавно уже сообщил, что если Феттель и подпишет новый контракт со «Скудерией», то, конечно же, никаких 30 млн там и близко не будет. Они выглядят тем более неуместно, когда Шарль Леклер даже после подписания нового долгосрочного соглашения будет зарабатывать всего 10. Так что этот сезон для Себа — последняя возможность максимально радоваться смс из банка.
С подозрением мы смотрим и на 20-миллионный контракт Риккардо. Да, «Рено» нужно было завалить Даниэля деньгами, чтобы переманить из «Ред Булл». Но как быть сейчас? Команда продолжает барахтаться в середине пелотона, напарник Окон получает в четыре раза меньше (к слову, в два раза меньше, чем Хюлькенберг), а желанная смена регламента перенесена на 2022 год и может быть отложена даже до 2023-го. Так нужен ли середняку гонщик ценой в 20 млн? Оправдать такие траты в глазах руководства Абитебулю будет трудно. Так что либо Дэну придётся пойти на уступки, либо его сманят «Феррари» или «родители» из «Ред Булл», либо… Либо мы ничего не поймём, если и новое соглашение австралийца окажется не менее щедрым.
7 млн Грожану?!
Что год назад, что сейчас мы недоумеваем по поводу жалования Ромена Грожана. Спору нет, француз сделал для «Хааса» очень многое в первые сезоны существования, но его выступления в 2018-2019 годах никак не оправдывают столь щедрого контракта.
Впрочем, напомним, что данные RaceFans неофициальные — вполне возможно, что на самом деле Ромен пошёл на уступки, чтобы сохранить своё место. Иначе получается, что Грожан зарабатывает почти на уровне Сайнса (а в 2019-м даже опережал его — 7 против 4) и в 3,5 раза больше Ландо Норриса. Учитывая нестабильное положение «Хааса», более чем уверены, что в следующем году так много на пилота американцы не потратят. Если, конечно, останутся в Формуле-1.
Стролл сына не обидит
Довольно забавно смотрятся и три миллиона долларов, которые выписал Лэнсу Строллу владелец «Рейсинг Пойнт» Стролл-старший. Впрочем, тут уж придираться не будем: семья сама решит, у кого сколько должно лежать в карманах. При этом внутри коллектива субординация соблюдается: куда более сильный и опытный Перес зарабатывать восемь миллионов против трёх у напарника. Не забываем, что Чеко помогают многочисленные мексиканские спонсоры, так что в его случае «Рейсинг Пойнт» тоже явно не остаётся внакладе.
Кто достоин повышения
Ну и последнее. Предлагаем погадать, кто может надеяться на прибавку в 2021-м, а кому придётся пойти на сокращение — как уже упомянутым нами Феттелю, Риккардо и Грожану.
Ещё один сильный сезон наверняка позитивно скажется на банковском счёте Ландо Норриса. Если закрепится в «Ред Булл», то получит больше Александер Албон. Антонио Джовинацци вправе ждать прибавки, если обгонит «пенсионера» Райкконена — особенно если сам Кими решит завершить карьеру и освободит $ 5 млн, а на его место придёт «дешёвый» новичок из академии «Феррари». Впрочем, во всех этих умозаключениях мы исходим из того, что сезон-2020 Формулы-1 всё-таки будет. Как боссы команд и менеджеры пилотов будут торговаться насчёт контрактов в отсутствие гонок, сказать решительно невозможно.
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