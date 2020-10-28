Марко назвал крайний срок для Албона
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что у тайского гонщика Александера Албона есть ещё две-три гонки, чтобы доказать, что он заслуживает места в команде.
«Мы никуда не спешим и дадим ему больше времени. Скажем так, у него есть две-три гонки. Мы хотим назвать имя пилота на следующий сезон не позднее второй гонки в Бахрейне», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Напомним, на Гран-при Португалии Албон в итоге финишировал на 12-м месте и снова серьёзно уступил напарнику по команде — по итогам гонки Албон на круг отстал от Макса. Ферстаппен стал третьим, пропустив вперёд лишь дуэт из «Мерседеса».
В качестве кандидатов на замену Албону нзывают Серхио Переса и Нико Хюлькенберга.
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