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Марко назвал крайний срок для Албона

Марко назвал крайний срок для Албона
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что у тайского гонщика Александера Албона есть ещё две-три гонки, чтобы доказать, что он заслуживает места в команде.

«Мы никуда не спешим и дадим ему больше времени. Скажем так, у него есть две-три гонки. Мы хотим назвать имя пилота на следующий сезон не позднее второй гонки в Бахрейне», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Напомним, на Гран-при Португалии Албон в итоге финишировал на 12-м месте и снова серьёзно уступил напарнику по команде — по итогам гонки Албон на круг отстал от Макса. Ферстаппен стал третьим, пропустив вперёд лишь дуэт из «Мерседеса».

В качестве кандидатов на замену Албону нзывают Серхио Переса и Нико Хюлькенберга.

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