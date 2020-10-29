Бинотто: цель «Феррари» в следующем сезоне – регулярно стремиться к подиумам

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что задачей «Скудерии» в следующем сезоне станет регулярная борьба за подиумы.
«Реально в 2021 году мы не вернёмся к борьбе за чемпионство мира. Думаю, наша цель — регулярно стремиться к подиумам. В 2022 году грядёт глобальное изменение регламента, и у нас будет возможность перетасовать карты. Я уверен, что эта команда ещё жива и мы сделаем шаг вперёд. Это подходящее время для серьёзных изменений. Поэтому, как только появится возможность в следующем январе, мы начнём работать над аэродинамикой 2022 года. Это станет большим испытанием.
Что же касается следующего сезона, то правила в текущем виде очень строгие, поэтому у нас мало возможностей придумать что-то уникальное», — приводит слова Бинотто GrandPX.
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