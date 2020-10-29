Хюлькенберг: пока не знаю ответа на вопрос о контракте на сезон-2021

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг рассказал о своих перспективах получить контракт на сезон-2021.



«Мы всё ещё пытаемся разобраться, я не знаю ответа на вопрос о сезоне-2021. Как мы знаем, сейчас есть команды, которые находятся в процессе принятия решений. Очевидно, что моё имя связано с несколькими командами, так что мы ждём и наблюдаем, чтобы осмотреть, что они могут предложить и чего хотят.



Думаю, сначала мне нужно разобраться, что я хочу делать, если дверь в Формулу-1 будет закрыта. Я посмотрю на другие варианты, но нужно понимать, что я хочу и хочу ли что-то конкретное. Я не переживаю по этому поводу. Я выступил, когда у меня появилась возможность в нынешнем сезоне. Если вы не проводите полноценный сезон, то это отчасти сложно, потому что люди склонны забывать прежние результаты. Все смотрят на последнюю гонку. Не так просто произвести впечатление, так что я был счастлив, что смог принять участие в нескольких гонках и хорошо выступить», — приводит слова Хюлькенберга ESPN.