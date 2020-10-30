Гасли удивлён, что «Ред Булл» не рассматривал его возвращение в команду

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что удивлён решением руководства «Ред Булл» не рассматривать вариант с его возвращением в Милтон-Кинс.

«Я не разочарован, просто удивлён. Феттель выиграл гонку с „Торо Россо“, я единственный после него, кому удалось сделать это в этой команде. Себ получил повышение в „Ред Булл“ и завоевал четыре титула. Так что просто удивлён, что меня не рассматривали.

У меня было два подиума с «Торо Россо», этот сезон в моём исполнении хорош. Со своей стороны могу лишь пытаться сильно выступать, чтобы передо мной открывались возможности в будущем. Не хочу об этом думать. Должен выступать на максимуме возможностей за «Альфа Таури». Я рад быть в этой команде", — приводит слова француза RaceFans.