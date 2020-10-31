Штайнер: никогда не говорил, что у «Хааса» будут два новичка
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер намекнул, что американская команда в 2021 году не намерена выступать с двумя дебютантами Ф-1.
«Никогда не говорил, что у нас будет два новичка. Мы очень многое делаем не так, как другие команды. Мы знаем все „за“ и „против“, когда речь идёт о молодых спортсменах и о том, смогут ли они расти с командой», — приводит слова Штайнера Grandprix247.
Напомним, не так давно в «Хаасе» объявили о расставании с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном по завершении сезона. На данный момент в команде две вакансии. Ожидается, что одну из них займёт гонщик Формулы-2 Никита Мазепин. В состав «Хааса» также сватают опытных Нико Хюлькенберга и Серхио Переса, и ещё одного пилота Ф-2 Мика Шумахера
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