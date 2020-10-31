Зафнауэр: Перес и Хюлькенберг достаточно сильны, чтобы выступать с Ферстаппеном

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр считает, что Нико Хюлькенберг и Серхио Перес способны добиться успеха в «Ред Булл».



«И у Хюлькенберга, и у Переса достаточно психологической устойчивости, чтобы стать напарником Макса Ферстаппена. Гордимся, что выбираем хороших пилотов. Если углубиться в историю, то даже во времена Джордана в команде выступал Михаэль Шумахер. Эдди Джордан выбирал отличных пилотов. Помню, как начинал работать. Это было не моё решение, но Адриан Сутиль был очерь быстрым гонщиком», — приводит слова Отмара Зафнауэра RaceFans.



Хюлькенберг и Перес вместе выступали в «Форс Индия» в 2014–2016 годах. Именно этих пилотов называют кандидатами на замену Александеру Албону в «Ред Булл» на сезон-2021.